Riina Solman: Vene kodanike valimisõigus on julgeolekuoht

Tema hinnangul on Vene kodanike valmisõigus Eestis on sisejulgeolekuoht. «Sotsid välistasid selle teema arutelu juba koalitsiooniläbirääkimistel, öeldes, et see on nende punane joon. Oleme Isamaaga ka hiljem püüdnud küsimust seaduseelnõu esitamise sooviga tõstatada, sest tegemist on sõjaga Euroopas, kus meil ei ole aega oodata. Kuigi järgmised kohalike omavalitsuste valimised ootavad ees 2025, siis aasta enne valimisi traditsiooniliselt valimisseaduse muutust ei toimu. Kui jääme nüüd ootele, kaotame terve aasta ja see oleks pahatahtlik hoolimatus oma riigi käekäigust,» ütles Solman.