FOTOD ⟩ Ida-Virumaal peeti kinni karfentanüüli käitlemises kahtlustatavad

Läbiotsimise käigus leiti nende valdusest ligi 120 grammi väga kanget narkootikumi karfentanüüli. Esialgsetel andmetel toodi aine sisse Lätist. Kinnipidamise käigus leidis politsei sularaha summas 3000 eurot, mille puhul on alust arvata, et tegemist on kuritegelikul teel teenitud rahaga.

Foto: PPA

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rainet Juuse sõnul on politsei prioriteet ära hoida ohtlike ainete jõudmine tänavale. «Kui esialgu võib tavainimesele tunduda, et 120 grammi ainet on vähe, siis tegelikult oleks piisanud sellest narkojoobe tekitamiseks ligi 50 000 inimesele. Eelmisel aastal hakkasid Eestis taas rohkem levima väga kanged sünteetilised narkootikumid, mida tuuakse peamiselt sisse lähiriikidest. Nende ainete kangusele viitab ka see, et eelmisel aastal tõusis hüppeliselt narkosurmade arv,» selgitas büroo juht.

Viru Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning 53-aastane naine ja 51-, 45- ja 39-aastased mehed võeti pärast kinnipidamist vahi alla, üks mees jäi toona vabadusse. Tänaseks on Viru maakohus väljastanud vahistamismääruse ka neljanda mehe vahi alla võtmiseks.

Karfentanüül on fentanüüli uuem analoog. Tegu on sünteetilise opioidiga, mida meditsiinis kasutatakse näiteks narkoosiks või vähihaigete valuraviks. narko.ee

«Vaieldamatult on antud juhul tegemist ühiskondlikult kõrge ohtlikkuse tasemega kuriteoga, sest lisaks sellele, et narkootikumid kahjustavad tarvitaja tervist, kaasnevad sõltlastega tihti nii vara- kui ka isikuvastased kuriteod. Õiguskaitseorganid suhtuvad äärmiselt resoluutselt inimestesse, kes levitavad rahva seas narkootilisi aineid ja teenivad sellega kriminaaltulu. Selliste kuritegude tõkestamise ainuvõimalikuks lahendiks on kuritegevuse õigeaegne avastamine, kurjategijate vahistamine ja toimepandu eest rangelt karistamine,» sõnas ringkonnaprokurör Sergei Listov.