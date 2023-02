Liiga töiselt, sest tööteemad, millega olen tegelenud – näiteks varingupääste – ei ole olnud päästesüsteemis just prioriteet. Tänaseks on need Ukrainas ja Türgis toimuva tõttu kerkinud esmatähtsaks. See hoiab mind aktiivsena, eelmisel nädalal käisin peaaegu iga päev televisioonis, et toimuvat selgitada.