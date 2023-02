Pärast PPA neljapäevast teadet, et ID-kaardid lähevad vahetamisele, oli palju segadust. Häirekeskuse vabatahtlikud ei saanud kõiki dokumendiomanikke teavitada, sest sarnaselt 112 kõneliinile oli ka nende töö ajutiselt häiritud. Samal ajal seiskus infosüsteemide viperuste tõttu ka PPA töö. Kentsaka olukorra ilmestamiseks olgu mainitud, et ID-kaardi vahetust oodanud inimesed olid eile hommikuks büroodesse kutsutud – kaardi järele, mida valmis ehk polnudki. Kohapeal läksid tagatipuks katki ka digikioskid. «Kui tulevad mured, siis tulevad need ikka käsikäes,» nentis PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Margit Ratnik.