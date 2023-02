Inimõiguste keskus: EKRE valimisprogramm nullib edusammud inimõigustes

Inimõiguste mõttes on sisukaimad programmid Eesti 200-l ja sotsidel, leiab keskus. Eesti 200 annab võrdse kohtlemise edendamise, perevägivalla ning naiste esindatuse teemadel mitmeid ambitsioonikaid lubadusi, mille täitmise korral teeks Eesti inimõiguste arengus olulise arenguhüppe. Sotside programm on hea eeskuju, kuidas regionaalset mõõdet, erineva vanuse ja emakeelega inimesi ning soo- ja seksuaalvähemuste teemasid käsitleda kõiki austaval viisil, väärtustades seejuures eesti keele ja kultuuri kestlikkust. Mõlemad erakonnad toetavad abieluvõrdsust, mõistavad vaenu piiramise ja digiõiguste arengu olulisust ning paljusid teisi valdkondi, mille edusammud panustavad kõigi inimõigusi austava Eesti kujunemisesse.

Tugevad ja sisukaid inimõigustealaseid lubadusi sisaldavad programmid on ka Reformierakonnal ja Rohelistel. Reformierakonna puhul on võrreldes nende 2019. aasta valimisplatvormiga tegu suure sammuga edasi. Eraldi väärib tunnustamist euroopalik ja asjakohane lähenemine vaenu õhutamise reguleerimisele ning lubadus edendada inimõigusi ka rahvusvahelisel tasandil. Roheliste inimõigusi ja isikuvabadusi käsitlev peatükk on positiivne ja teemat väärtustav, lisaks väärib eraldi tunnustust pagulasküsimuse laiendamine kliimamuutustest põhjustatavale rändele ning põlisrahvaste õigustele. Inimõiguste vaatest on Rohelistel siiski ka üks ohukoht: nimelt võivad vähemuste inimõigusi ohustada rahvaalgatuslikud referendumid, mille tulemus on kohustuslik.