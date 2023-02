KESKPÄEVATUND ⟩ Milremi müügis Ühendemiraatidele liigset ohtu otsida ei saa

Heldur Meerits, kes ka ise Milremis väikeaktsionär on, rõhutas, et ettevõtte asutaja ja juhatuse esimehe Kuldar Väärsi puhul tuleks ennekõike rääkida sellest, et ta on üles ehitanud väga ägeda kompetentsiga ettevõtte. «Araablaste raha võimaldab ettevõtet hoogsalt edasi kasvatada. Kompetents käib koos inimestega ja see pole selline asi, mida võib kuhugi laoriiulile või parkimisplatsile panna. See on ainult teretulnud, kui Milrem järgmise aasta jooksul poole võrra oma töötajate arvu suurendab.»

Ta pidas märkimisväärseks ka seda, et Milremis on ka Saksa relvatööstusettevõte Krauss-Maffei Wegmanni, kes oli samuti selle sammuga väga rahul. «Sakslastel oli võimalus osalus maha müüa, aga nad ei pidanud seda vajalikuks,» märkis Meerits.

Ainar Ruussaar nentis, et maailm on jõudnud punkti, kus kapitalil ei ole rahvust ning taoliste suurtehingutega käib tahes-tahtmata kaasas kaalumine, kuidas mõjuks müük poliitiliselt. Kui Venemaa kapitaliga on asi selge, siis Hiinaga on asi keerulisem. Küsimusi on aga ka kerkinud, kui hea oli just strateegiliselt Milremi müük Ühendemiraatide ettevõttele. «Minu jaoks paneb õlgu kehitama: miks mitte. Jah, teda hinnatakse teoreetiliselt võimalikuks ohuallikaks. Aga võimalik ohuallikas ta meie jaoks ei ole. Ta võib olla tulevikus teoreetiliselt - ma kordan, teoreetiliselt - ohuallikas mingisuguses islamikoalitsioonis, mis pistab rinda Euroopa Liidu või NATO-ga. Aga mitte rohkemat.»

Meerits sekundeeris Ruussaarele ja tõi välja, et Ühendemiraadid on kuulunud Ameerika Ühendriikide liitlaste hulka ning ei ole märki, et see peaks muutuma.

Priit Hõbemägi meenutas, et kui Araabiamaad proovisid 1980-1990ndatel naftarahade eest ära osta suuri Ameerika Ühendriikide sadamaid, siis ei tahetud müüa, sest tunti kerget hirmu. «Samal põhjusel ei müüda ka Venemaale mingeid strateegilisi ettevõtteid. Aga võib olla see pisike kummist roomikutega asi, millega saab lahinguväljalt haavatuid ära tuua, ei tasu nii pikka juttu.»