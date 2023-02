Martin Helme jätkas kaitseväe juhtide ründamist: «Te olete kahjurid!»

FAKT: tänasel päeval on Eestil ÜKS suurtükiväe pataljon. Meil on iseliikuvate suurtükkidega Kõu pataljon, mille relvastuses on hetkel 18 toru.

FAKT: Veiko-Vello Palm kinnitab seda, mida ma olen kogu aeg rääkinud, et meil on küll uued hanked välja kuulutatud, kuid vahepeal on võimelünk. See võimelünk kestab mitu aastat. Täpne tsitaat tema PM intervjuust: «Selles mõttes on Martin Helmel õigus, et toimub hetkeline, vähemalt paberil, lahingujõu kukkumine, sest me võtame need K9-d kiiremini kasutusele, kui plaanisime.»

Tegelikult ei toimu «hetkeline», vaid mitu aastat kestev lahingjõu kukkumine. Meil on hetkel 18 K-9 Kõud ja selle aasta lõpuks (kui läheb hästi!) tuleb 6 Kõud juurde. Need relvad telliti 2018. aastal ja viimased kuus saame kätte 2023. aastal. Kas selline tempo on «hetkeline» või on see päris pikk, saab igaüks ise pakkuda. Peale Ukraina sõja puhkemist tellis Eesti juurde veel 12 Kõud, kuid need saabuvad mitte enne kui 2024-2025 aastaks. «Hetkeline» auk 122 ja 155 millimeetriste kahurite loovutamise järel on seega kaks-kolm aastat.