VIDEO ⟩ Teaduste Akadeemias anti üle riiklikud preemiad

Valitsus otsustas 9. veebruaril, et tänavuse riikliku kultuuri elutööpreemia pälvivad Anne Erm, Lembit Peterson ja Priit Pärn. Spordi elutööpreemia laureaadid on Tiit Nuudi ja Väino Treiman. Valitsus tegi otsuse kummagi valdkonna komisjoni ettepanekutele tuginedes.

Kallas: teie tööst on võitnud kogu Eesti riik ja rahvas

Peaminister Kaja Kallase sõnul on laureaatide näol tegemist teerajajatega, kes ei lasknud end takistada teadmisest, et nad teevad midagi, mida varem ei ole veel tehtud.

«Te olete olnud avatud, otsinud võimalusi ja julgenud neid vastu võtta ka siis, kui teerada, millel seisate, on olnud uus ja tundmatu. Ja mis väga oluline – te olete oma töö tulemusi jaganud teistega – oma kolleegidega, noortega, Eestiga. Teie tööst on võitnud midagi olulist kogu Eesti riik ja rahvas – tarkust, emotsioone, ajalugu,» lausus peaminister.

Ta lisas, et tänane kõrge tunnustus kuulub ka palju laiemale ringile. «Edu ja areng on meeskonnatöö. Mida olete saavutanud teie, on tänu kõigele, mida teie eelkäijad ja kaasteelised on teinud. Ja teie töö omakorda saab vundamendiks järgnevatele põlvedele,» sõnas Kallas.