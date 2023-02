Ringkonnakohus tühistas Romeo Kalda tingimisi vabastamise

Verine kuriteoregister

Kohus tõi välja, et Kalda on sooritanud kuritegusid, millest osa on äärmiselt rängad. Esiteks hukkas ta kalkuleeritult (kuklalaskudega) ühe kaaskurjategija, sest pidas tolle käitumist oma kriminaalsete väärtuste põhjal vääraks. Teiseks laskis ta maha teda kinni võtma tulnud politseiniku ja tulistas teistegi politseinike suunas. Kolmandaks korraldas ta kaasvangi surnuks peksmise vanglas.

Neid kuritegusid silmas pidades tuleb Kaldalt edaspidigi karta väga raskeid kuritegusid, leiab kriminaalkolleegium.

Varem toime pandud kuritegude puhul juhtis ringkonnakohus tähelepanu sellele, et kolm tapmist toimusid küllaltki suure ajavahega (1994., 1996. ja 2006. aastal) ja nende iseloom oli võrdlemisi erinev. Niisiis ei juhtunud tapmised lühikese aja jooksul sarnases situatsioonis, vaid Kalda ekstreemne vägivaldsus on avaldunud erineval ajal erinevatel motiividel erinevas keskkonnas.

«Romeo Kalda puhul saabki öelda, et maakohus jättis mitme Kalda kasuks rääkiva asjaolu kõrval piisaval määral arvestama tema iseloomu iseärasusi. Need iseärasused ilmnevad selgelt retsidiivsusekspertiisist: Kaldal on tugevad psühhopaatsed ja düssotsiaalsed isiksusjooned, tema empaatiavõime on vähene ning ta kaldub manipuleerimisele,» tõi kohus välja.

Kohtu hinnangul on need omadused avaldunud ka Kalda sooritatud tapmistes: need on toime pandud kalkuleeritult, ette planeeritult (eeskätt esimene ja kolmas tapmine) ja külmavereliselt.

Pole vabadusse laskmiseks veel valmis