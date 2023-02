Wagner grupi ja EKRE seoste uurimiseks tahetakse moodustada komisjon

«Wagneri juht Jevgeni Prigožin on tunnistanud, et tema juhtimisel sekkus Venemaa USA valimistesse. Nüüd on rahvusvahelises ajakirjanduses avaldatud info, kuidas Venemaa terroristliku režiimi allorganisatsioon Wagner proovis EKRE toetamise kaudu sekkuda Eesti valimistesse. See on meie demokraatiale väga ohtlik märk,» ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev pressiteate vahendusel.