EKREga seotud reserv- ja erusõjaväelased: oleme inforünnakust tõsiselt häiritud

Mõni nädal enne valimisi aset leidvad infooperatsioonid ei ole kaugeltki ebatavalised. 1990. aastate algusest alates on Kreml olnud huvitatud ennekõike Eesti rahvuslike jõudude demoniseerimisest. Väärib märkimist, et teadur Viljar Veebel on kaastöötajana ära märgitud otseste Kremli-sidemetega Venemaa mõttekoja Valdai klubi veebilehel. Kui praeguse infooperatsiooniga suudetakse tagada rahvusliku erakonna maine kahjustamine, on Kreml oma eesmärgi Politico ja kahetsusväärselt ka Eesti riigiasutuste ja meedia abiga täitnud.