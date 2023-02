Leekides juhil õnnestus Järvevana teel põlenud autost välja pääseda

Ühe pealtnägija sõnul oli ta parajasti Ülemiste Circle K tanklas, kui märkas musta tossu ja seejärel väiksemat leeki. «Üritasin aru saada, mida ma õieti näen. Siis märkasin üleni leekides inimest teelt välja jooksmas ning helistasin kohe kiirabisse, mis tuli üsna ruttu,» rääkis ta. «Nägin, et mehel olid riided üleni kõrbenud ja käed verised – ta oli ikka korralikult põletada saanud. Võib-olla päästis see, et ta jõudis kiirelt autost välja hüpata. Üks mees tuli siis talle appi ja aitas leeke lumega summutada. Ilmselt said rohkem viga kehaosad, mis ei olnud riietega kaetud.»