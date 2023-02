Teisipäeval on teed jäised ja väga libedad

Varahommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel erinevad: Lääne- ja Ida-Virumaal on teed peamiselt kuivad või soolaniisked, mujal öisest sajust lumised ning jäised. Kõrvalmaanteedel on kohati tuisuvaale. Temperatuur on kõikjal miinuses. Teed on jäised ja väga libedad!