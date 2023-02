EKRE andis Eesti meediaväljaannetele ja Viljar Veebelile hagihoiatuse

Samuti nõuab erakond väljaannetelt ja isikutelt viivitamatult edasise valeväidete levitamise lõpetamist ning juba avaldatud valeväidete juurde selge teavituse lisamist, et tegemist on ebaõigete faktiväidetega.

Erakond nõuab, et valeväidete kummutamine ja vabandus peavad olema ilmunud enne riigikogu eelvalimiste algust ehk selle nädala jooksul ning samas mahus ja sama nähtavalt, kui oli esitatud laim nendes väljaannetes.

EKRE kinnitab, et erakonnal ei ole kunagi olnud mitte mingisuguseid kontakte Wagneri eraarmee ega ühegi teise Venemaa organisatsiooniga. Vastupidised väited on sihilikult levitatav desinformatsioon, mille eesmärk on mõjutada riigikogu valimiste tulemust.