INIMARENGU ARUANNE ⟩ Valmisolek kriisideks sõltub inimeste sotsiaalsest ja emotsionaalsest turvatundest

Eesti inimarengu aruande peatoimetaja, Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisaski sõnul on ühiskond tervikuna muutunud keerukamaks, igapäevaelu iseloomustavad pidevad kiired muutused, tehnoloogiaküllasus ning pealesurutud standarditega edukultus. «Kogu inimkond elab globaalsete muutuste ja kriiside pöörises. Küsimus on, kuidas selle keskel vaimset heaolu säilitada?»

Eesti teadlased on ühel meelel, et vaimne tervis ja ühiskonna valmisolek kriisideks sõltub inimeste sotsiaalsest ja emotsionaalsest turvatundest ja seotusest kogukonnaga. «Kui kuuluvus- ja turvatunne vähenevad ning suureneb usaldamatus riigi ja teiste inimeste suhtes, siis väheneb ka vaimne heaolu ja suureneb risk vaimse tervise probleemide tekkeks. Tunne, et minu arvamuste ja vajadustega ei arvestata, tekitab pettumust ja trotsi, soodustab alternatiivtõlgenduslike sotsiaalmeediagruppide teket, valeinfo tarbimist ja polariseerumist,» sõnas Sisask pressiteate vahendusel.

Sisaski sõnul on vaimset tervist vaadatud liialt haigusekeskselt ja keskendutud rohkem raviteenustele. «Samas on hästi teada fakt, et vaimse tervise spetsialiste ei ole piisavalt ja teenused ei ole kõigile kättesaadavad. Liialt vähe on panustatud ennetusse – haavatavuse maandamisse ja probleemide varajasse märkamisse. Peame õpetama inimestele vaimse heaolu tagamise oskusi, et probleemidest ei kujuneks haigused.»