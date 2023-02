VARA VEEL ⟩ Kohus otsustas Pirita pussitaja trellide taha jätta

«Me nägime murul lamamas noort naist, kellel tuli suust verd. Ta ütles ainult, et teda löödi noaga selga. Naisel oli vähemalt kaks noahaava, üks kaela, teine õla piirkonnas. Kiirabi oodates proovisime verejooksu salliga peatada. Naine oli läinud last lasteaiast ära tooma. Miks? Mille eest?» kirjeldas üks pealtnägija toona Postimehele .

Kohtudokumentidest nähtub, et mees õigustas inimese ründamist ärritunud olekuga. Ta olevat tuttavaga tülli läinud, pärast mida ei osanud emotsioone väljendada ning noor naine «jäi talle lihtsalt ette». Samuti kirjeldatakse, et vangistuses pole ta just eriti koostööaldis olnud ning on näiteks kategooriliselt keeldunud sotsiaalprogrammist.