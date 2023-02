Majanduskahju ärahoidmiseks tuleb investeerida depressiooni ja ärevushäire ennetusse

Riigikogu arutas teisipäeval olulise tähtsusega riikliku küsimusena rahva vaimse tervise ja heaolu olukorda ning tulevikuvõimalusi, mida käsitles vastvalminud inimarengu aruanne. Muu hulgas on seal öeldud, et investeerides ühe euro depressiooni ja ärevushäirete ennetusse, aitab see tulevikus kokku hoida viis eurot majanduskahju.