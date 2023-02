Ilma küsimata rinna pigistamine, käe surumine vagiinasse ja halvustavad kommentaarid sünnituse ajal – need on näited sünnitusvägivallast. Sünnitusvägivalla teeb keeruliseks asjaolu, et väärkohtlejad on spetsialistid, kes eelduste järgi peaksid olema usaldusväärsed.