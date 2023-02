Tallinna Ülikooli (TLÜ) kultuuriandmete analüüsi teadur Andres Karjus leidis, et praegune tehisintellekti hiilgeaeg on andnud hea võimaluse mõtlemaks läbi, kuidas koos eksisteerida. Et regulatsiooni või head tava ChatGPT kasutamiseks ei ole, tuli kuskilt otsast pihta hakata, mistõttu hakkas Karjus alles möödunud nädalal õppejõude sel teemal koolitama. Peagi on plaanis kaasata ka üldhariduskoolide õpetajad.