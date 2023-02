Keelatud umbrohutõrjevahendite vette sattumise põhjustab jääkreostus

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Ann Riisenberg rääkis, et pikka aega oli selgusetu, kust jõuavad Eestis vette taimekaitsevahendite toimeaine kloridasoon ja selle laguprodukt kloridasoon-desfenüül. Euroopa Liidus on neid aineid sisaldavad umbrohutõrjevahendid keelatud juba 2014. aastast. Selguse saamiseks tellisid keskkonnaministeerium ja maaeluministeerium Eesti Maaülikoolilt uuringu.

«Uuring kinnitas, et kloridasooni ja kloridasoon-desfenüüli allikaks on pinnasesse kogunenud jääkreostus,» ütles Riisenberg. «Pärit on see aastakümnete tagusest laialdaselt levinud peedikasvatusest, kus kloridasooni kasutati umbrohutõrjevahendina.»