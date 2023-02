Sõidujäljed teedel võivad olla jäised

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed Kesk-Eestist alates lõuna poole valdavalt kuivad või sõiduradade vahel soolalume segused. Kesk-Eestist põhja poole on teeolud alates lumised ja jäised ning mitmel pool on vaid sõidujäljed lumest puhtad. Ka pealtnäha puhtad sõidujäljed võivad hommikul jäised olla. Kõrvalmaanteed on üle riigi lumised ja jäised.