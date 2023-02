Kodanikualgatus soovib korrumpeerunud erakondade sundlõpetamist

Kollektiivse pöördumise esindaja Vahur Kollomi sõnul on põhiseaduses küll sätestatud, et keelatud on erakonnad, kelle tegevus on vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega, kuid sisulist mõju sellel erakondadele ei ole. «Õigusrikkumiste korral peab olema aga võimalus piirata erakonna tegevust ja kuritegude toimepanemisel peab olema riigil õigus erakonna tegevus keelustada ehk vajadusel erakond sundlõpetada,» ütles Kollom.