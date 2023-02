Kallas EKRE saadikule: on selge, et teie vaated kattuvad Wagneriga kõige rohkem

Kallase sõnul ei ole ta väitnud, et EKRE on Wagneri ja Venemaaga seotud. «Wagner, Venemaa, otsivad igas ühiskonnas gruppi, kes nende vaateid kõige paremini esindaks. Kuigi koostööd pole toimunud - ma saan aru, et see on nagu tõendatud - on selge, et jõud, kelle Venemaa ja Wagner on Eestis tuvastanud, on EKRE. See tuleb paberitest välja ilma selleta, et teil oleks olnud mingeid kokkupuuteid või suhteid nendega,» selgitas ta.