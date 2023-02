Häirekeskus jättis valudes eaka kiirabita

Raul (nimed muudetud – toim) rääkis Postimehele, et tema äi tundis nädalavahetusel kõhus tugevat valu. Ehkki kiirabi kutsumiseks justkui põhjust oli – 79-aastasele mehele tehti umbes aasta tagasi operatsioon, kus tal eemaldati kõhust elund –, siis kohe ta sinna helistama ei kippunud. Ta uskus, et küllap läheb olemine paremaks ning tal oli meeles ka manitsus, et niisama ei tohiks kiirabi tülitada.