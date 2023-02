Siseministeeriumi kuldteenetemärgi sai Arnold Sinisalu

Läänemets tänas teenetemärkide saajaid, rõhutades nende olulist panust Eesti siseturvalisuse tagamisel. «See aasta on meile meenutanud, et iseseisvus pole iseenesestmõistetav. Riigi iseseisvuse tagab selle sisu – hoitud õiguskord ning elanike turvatunne,» rääkis minister.

«Nagu on suutnud Ukraina riigina toimida vaatamata aasta kestnud sõjategevusele, on nii kriisis kui rahuajal ka Eesti kindlustunde eelduseks siseturvalisus, millesse panustavad kõik alustades esmareageerijatest ja lõpetades taustajõududega ministeeriumis ja selle allasutustes. Täna on mul au tänada ja tunnustada inimesi, kes on andnud olulise panuse Eesti riigi julgeolekusse ja siseturvalisusesse,» ütles Läänemets ja lisas, et tänapäeval pole riigi siseturvalisus pelgalt siseküsimus.