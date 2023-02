Ukraina saadab Eestisse vaatamiseks sõjasaagiks langenud Vene tanki

«See peaks olema ka signaal venelastele. Euroopas näevad nad oma tõelist palet lähedalt. Mis varem tekitas täielikku hirmu, siis nüüd sagedamini vastikust ja põlgust. Aina rohkem eurooplasi on veendunud, et Venemaad saab ja tuleb lahinguväljal lüüa. Ja parem on seda teha Ukrainas, et hiljem ei pea te vaenlast oma maja lähedal peatama,» märkis Reznikov.