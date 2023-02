Madis Kallas raiemahu vähendamisest: loodan, et see mõte hakkab juurduma

«Lootsin lõpuni, et metsanduse arengukava läheb riigikogus ikkagi läbi ja enne seda ei tahtnud selliseid otsuseid teha, kuna need on omavahel nii palju seotud,» selgitas Kallas, miks ta vähendas raiemahtu just nüüd, mitte 1. detsembriks, nagu seadus ette näeb. «Aga kuna eelmisel nädalal tuli otsus, et metsanduse arengukava ei lähe edasi, saime nüüd vähemalt riigimetsade osas anda suunise, kuidas näeme, et asjad metsanduses võiksid olla. Suunis ja soov on meil kogu aeg olnud järkjärguline raiemahu vähendamine.»