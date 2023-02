Relvaloa uuendamine ja pikendamine on edaspidi elektrooniline

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) selgitas, et plaan on loobuda lõplikult siseriiklikest paberlubadest ning paberkandjale jäävad vaid relva piiriülese liikumisega seotud load. Selle tulemusel muutub protsess täpsemaks ja kiiremaks.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar märkis, et eesmärk on jõuda täielikult paberivaba menetluseni ning välistada olukord, kus politseiametnik peab käsitsi erinevaid registreid võrdlema. «Selleks töötamegi välja täiesti uut teenistus- ja tsiviilrelvade registrit, mis vastab kõigile tänapäevastele vajadustele ja turvanõuetele. Samal ajal relvaloa taotlemise ja pikendamise protseduur kui selline politsei vaates ei muutu,» selgitas Kommusaar.

Muudatusi on teisigi: näiteks on alates 15. märtsist jahimeestel ja laskesportlastel lubatud omada statsionaarset relvale kinnitatud helisummutit. «See on oodatud muudatus, sest on uuemaid relvi, kus tootja on summuti juba relvale kinnitatud. Lisaks tekib 1. aprillist jahimeestel õigus piiratud juhtudel jahipidamisel öösihiku kasutamiseks. Täpsemad tingimused seab sellele keskkonnaamet, et tõkestada ulukite kaudu levivat haigust,» loetles Kommusaar.