PPA: tänavune sisserände piirarv on täitumas

Taotlusi on esitatud piirarvust oluliselt enam ehituse ja veonduse valdkonnas, seal töötamiseks ei ole enam mõistlik sel aastal elamisluba taotleda. Taotlusi on võimalik esitada veel töötleva tööstuse valdkonnas, ettevõtluseks, välislepingu alusel, etendusasutustes töötamiseks ning sportlastel ja ajakirjanikel.

PPA identiteedi ja staatuse büroo komissar Liis Valk selgitas, et tänavust aastat eristab eelmistest oluliselt see, et Venemaa kodanikel ei ole valitsuse kehtestatud sanktsioonide tõttu enam sisuliselt võimalik töötamise või ettevõtluse eesmärgil sisserändele pretendeerida. «Sellel aastal on taotlejate hulgas enim Ukraina kodanikke, samuti on palju taotlejaid Usbekistanist ja Moldovast,» rääkis Valk.