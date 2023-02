Riik ja paar läksid kompromissile: esimene kooselupere sai õiguse kanda ühist nime

Inimõiguste keskus nentis, et ehkki Läänemetsa otsus väärib tunnustust, võib iga järgnev siseminister kehtestada ja rakendada uut halduspraktikat. «Kuigi me väga rõõmustame siseministri otsuse ning Kadri ja Heleri perekonna üle, siis katkes positiivse uudise valguses kohtutee, mis oleks loonud olulise pretsedendi. Tõelise turvalisuse ja inimõiguste austamise tooks ikkagi vaid olukord, kus meil on olemas teemat reguleeriv riigikohtu otsus, kooseluseaduse rakendusaktid või abieluvõrdsus. Loodame, et riigikogu uus koosseis ja järgnev siseminister ei pane uusi samast soost partneritega paare kohtusse pöörduma ja riik käitub kooseluperedega inimlikult,» sõnas keskuse strateegilise hagelemise valdkonnajuht Kelly Grossthal.