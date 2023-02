Reinsalu ÜROs: Putin peab minema rahvusvahelise tribunali alla

Reinsalu ütles, et Venemaal lasub ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena vastutus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise eest. Samas on Venemaa suveräänset Ukrainat rünnates trampinud jalge alla rahvusvahelise õiguse ja ÜRO põhikirja ning seadnud ohtu senise julgeolekuarhitektuuri, vahendas välisministeeriumi pressiesindaja.

«Kutsusin maailma riike tunnistama Venemaa agressioon genotsiidisõjaks ja tegema kõik, et see sõda lõppeks. Võiduks on Ukrainal vaja eelkõige sõjalist abi. Eesti on seni Ukrainat sõjaliselt toetanud 370 miljoni euro väärtuses, mis on rohkem kui üks protsent meie SKTst,» rääkis Reinsalu.