Tüli klaaritud: valitsus kinnitas heaolu arengukava

«Teeb head meelt, et arengukava koostamisse on panuse andnud väga paljud erinevaid valdkondi esindavad partnerid ja Eestimaa inimeste huve esindavate organisatsioonide kaudu tegelikult ka inimesed ise. Soovin kõiki panustajaid tänada, kes võtsid vaevaks kaasa mõelda, mil moel saame kujundada Eestis elukeskkonna, kus kõik inimesed, vaatamata nende eripäradele, tunneksid end turvaliselt, toetatult ning kaasatult. Nüüd on meil on olemas teejuht selle kõige saavutamiseks,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (SDE).

Tervise- ja tööminister Peep Peterson peab oluliseks, et arengukava vaatab Eesti inimeste vajadusi heaolu tõstmiseks tervikuna. «Parim kaitse vaesuse vastu on tööst saadav väärikas palk. Näeme, et vaja on tegeleda ebavõrdsusega tööturul, sealhulgas nii piirkondlike lõhedega kui ka erinevas riskigrupis inimestega. On ainuõige, et oma muresid lahendame kolmepoolselt koos ametiühingute ja tööandjatega,» tõdes Peterson. «Tööõiguse vaatest on oluline, et riik peab toetama tööandjate innovatsiooni ja käima kaasas uuendustega, sh uuenenud tööturu olukorraga, kuid mis tahes paindlikkus (sh platvormitöö) ei saa kaasa tuua inimeste õiguste (palk, puhkus, ohutus) vähenemist.»