PÄEVAPLAAN ⟩ Eesti sünnipäev: lipuheiskamisest õhtuse peoni

Sünnipäev algab Toompeal

Riigijuhid asetavad pärjad

Keskpäeval algab pea 1000 osalejaga paraad

Paraadist võtab osa pea 900 osalejat ja 25 ühikut tehnikat, kokku osaleb paraadil 35 lippu, 4 kompaniid, 14 rühma ning Eesti Sõjaväeorkester ja Kaitseliidu Pärnumaa Maleva orkester Saxon. Esindatud on ka Ühendkuningriigi üksus Military Pipes&Drums. Liitlastest on paraadil esindatud Saksamaa, Taani ja Prantsusmaa liputoimkonnad ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide liputoimkonnad koos üksusega. Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalus näitusealal tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga.