Tallinna volikogu tegi avalduse Ukraina toetuseks

Avalduse poolt hääletasid kõik istungist osa võtnud 56 linnavolinikku. Tallinna volikogus on 79 kohta.

Tallinna linnavolikogu avaldus Ukraina toetuseks

Tallinna linnavolikogu mõistab hukka Vene Föderatsiooni jätkuva sõjalise agressiooni iseseisva Ukraina riigi ja rahva vastu. Venemaa käivitatud sõda on kuritegu, millele ei ole õigustust.

Tunnustame Ukraina rahvast, kes on terve aasta kestel ilmutanud kangelaslikkust, ühtsust ja kindlameelsust võitluses sissetungijatega. Toetame nüüd ja tulevikus Ukraina rahva õigust ise oma vabal tahtel määrata enda tulevik.

Avaldame kaastunnet kõigile, kelle lähedased on vabaduse nimel rindel oma elu andnud või sõjakoledustes hukkunud. Erilise valuga mälestame tuhandeid tsiviilisikuid, keda on okupeeritud aladel kuritahtlikult piinatud ja tapetud, ning neid, kes on langenud raketilöökide terroris üle riigi.

Tallinn on toetanud Ukraina omavalitsusi sõjast põhjustatud humanitaarkatastroofi leevendamisel. Oleme saatnud humanitaarabi Kiievisse, Odessasse, Zõtomõri ja Lvivi. Oleme annetanud esmatarbekaupu, kiirabiautosid, liinibusse, sülearvuteid ja generaatoreid. Toetame Ukraina omavalitsusi ka edaspidi sõja tagajärgede likvideerimisel ja omavalitsuslike ülesannete täitmisel.

Tallinn on võtnud vastu kümneid tuhandeid Ukraina sõjapõgenikke, kes on leidnud meie linnas turvalise pelgupaiga sõjakoleduste eest. Koostöös riigi ja kodanikuühendustega oleme taganud ligipääsu töökohtadele, vajalikele sotsiaal- ja tervishoiuteenustele ning mitmele tuhandele Ukraina lapsele kooli- ja lasteaiakoha. Jätkame vajaliku abi ja teenuste osutamist seni, kuni selleks on vajadus.

Tunnustame kõiki riike, omavalitsusi, kodanikuühendusi ja üksikisikuid, kes on Ukrainat aidanud. Täname tallinlasi, kes on suure südamega aidanud Ukrainat nii rahaliselt kui vabatahtliku tööga. Kutsume kõiki üles jätkama Ukraina igakülgset toetamist.

Tallinna linnavolikogu avaldab kindlat toetust Ukraina rahvale ning Ukraina riigi suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.