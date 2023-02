Karis kutsus Aafrika väljaandes mõistma hukka Venemaa agressiooni Ukrainas

Meie rahval on keeruline ajalugu. Eesti oli sajandeid okupeeritud mitme võimu poolt. Viimati kaotasime Nõukogude Liidule viis aastakümmet. Kui me 1991. aastal oma iseseisvuse taastasime, olime väikese rahvaarvuga vaene riik, millel puudusid loodusvarad. Meie ainus ressurss oli meie inimesed!

Kuidas me seda tegime? Esiteks haridus, internet igasse kooli ja programmeerimine õppekavades. Kõik peavad oskama arvutit kasutada ja internet peab olema kõigile kättesaadav avalik hüve. Igas linnas ja külas on avalikke kohti, kus internet on tasuta.

Teiseks paberivaba, nullbürokraatiaga avalik teenus, mis säästab raha ja pakub oma teenuseid 24/7 täiesti läbipaistvalt. Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeks on Eesti 180 riigi seas 13. kohal. Uut ID-d, passi või juhiluba saab taotleda internetis. 99 protsenti valitsuse teenustest on veebis kättesaadavad.

Kolmandaks, me austame inimõigusi ja vabadusi. Unistus liituda Euroopa Liidu ja NATOga on olnud reformide liikumapanev jõud. Oleme omal nahal kogenud, et totalitaarsed ja autoritaarsed süsteemid ei too rikkust kõigile. Need väga rikutud süsteemid hoiavad kõik vaeste ja represseeritutena.

Teine asi, mis meid Aafrikaga ühendab, on meie ettevõtlikkus. Meie ettevõtted tegutsevad teie mandril. Tuntuim on Bolt, mis tegutseb kaheksas Aafrika riigis, pakkudes mobiilsuse superrakendust miljonitele. Meie IT-ettevõtted on aidanud luua e-riigi lahendusi Namiibias, Beninis ja Nigeerias, kui nimetada vaid mõnda.