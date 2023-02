Biden peab virtuaalse tippkohtumise G7 juhtide ja Zelenskõiga

«Aasta tagasi tuli ühendus kokku vaid mõne tunni pärast Vene tankide sisenemist Ukrainasse, et panna Putin ja tema käsilased agressiooni eest maksma. Tegime koostööd, et pakkuda Ukrainale vajalikku julgeoleku-, majandus- ja eelarve-, humanitaar- ja energiaabi. Ühendusest G7 on saanud ankur meie tugevas ja ühtses vastuses Venemaale. Reedel arutavad riigijuhid, kuidas me jätkame Ukraina toetamist ning jätkame surve suurendamist Putinile ja kõigile neile, kes tema agressioonile kaasa aitavad,» rääkis Karine Jean-Pierre.