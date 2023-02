FOTOD ⟩ Riigijuhid asetasid Vabadussõja võidusamba jalamile pärjad

Peaminister Kaja Kallase kõne täies mahus:

«Lugupeetud Euroopa komisjoni president ja NATO peasekretär! Head Eesti inimesed!

Täna tähistame oma iseseisvust ja oma vabadust. Ja tähistame ka seda, et Ukraina on terve aasta vastu pidanud. Meiegi oleme Ukraina kõrval selle aasta vastu pidanud.

Me ei seisa üksi. Meiega on Euroopa Liit ja NATO. Õigupoolest – meie ise olemegi Euroopa Liit ja NATO.

Tänagi, Eesti Vabariigi 105. sünnipäeval on siin meiega Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja NATO peasekretär Jens Stoltenbeg.

Oleme koos siin Vabaduse väljakul ja seisame koos ka Ukraina kõrval, kuni Ukraina on selle sõja võitnud.

Möödunud aasta on näidanud selgemalt kui kunagi varem, kui hingelt suur on Eesti rahvas. Meie inimesed mäletavad, mida tähendab agressiivse naabri okupatsioon, ja meie inimesed teavad, et rahu ei tähenda alati kannatuste lõppemist ja vabadust.

Vana-Kreeka ajaloolane Thukydides on öelnud, et õnne saladus on vabadus, ja vabaduse saladus on julgus. Nii, nagu Eesti 1918. aastal võttis kokku julguse saada vabaks, nii võitlevad ka ukrainlased vapralt oma vabaduse eest.

Olen uhke kõigi üle, kes on aidanud sõjapõgenikke ja võtnud oma südameasjaks Ukraina toetamise võitluses meie kõigi vabaduse eest. Ja ma tänan südamest kõiki, kes annavad ühel või teisel moel oma panuse Eesti julgeoleku kaitseks.

Vaikuseminutite traditsioonil on sügav alguslugu. Üks minut võeti selleks, et olla tänulik nende eest, kes elavana võitlusest naasid, ja teine nende jaoks, kes elu jätsid. Mälestame neid, kes on Ukrainas langenud, ning mõtleme kõigile, kes kaitsevad praegu Ukrainas meie kõigi vabadust. Võtame minuti ja langetame pea.

Aitäh Eesti rahvale, aitäh meie liitlastele. Koos saame me üle ka kõige suurematest muredest, me ei alistu, me ei anna alla. Mitte kunagi.

Elagu Eesti!»