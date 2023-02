Balti ja Poola spiikrid: Ukraina võit on ainus võimalus rahu taastamiseks Euroopas

Parlamentide esimehed tegid ühisavalduse päeval, mil möödub üks aasta sellest, kui Venemaa alustas täiemahulist, provotseerimata ja ebaseaduslikku sõjalist sissetungi Ukrainasse.

«Venemaa jätkuv agressioonisõda Ukraina vastu on põhjustanud tohutuid kannatusi Ukraina rahvale ja mõjutanud miljoneid inimesi kogu maailmas. See on õõnestanud Euroopa ja kogu maailma julgeolekut ja stabiilsust ning kujutab endast jõulist rünnakut reeglitel põhineva rahvusvahelise korra vastu,» märkisid nelja riigi spiikrid.

Nad kinnitasid veel kord oma täielikku solidaarsust Ukraina rahvaga, tunnustasid nende julgust ja meelekindlust Ukraina vabaduse ja suveräänsuse kaitsmisel, mälestasid kõiki, kes on ohverdanud oma elu Ukraina iseseisvuse eest, ning avaldasid sügavaimat kaastunnet Venemaa jätkuva Ukraina vastu suunatud agressiooni ohvrite perekondadele. Samuti kinnitasid nad veel kord oma vankumatut toetust ja pühendumust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

Spiikrite sõnul on Balti riigid ja Poola kindlalt otsustanud jätkata Ukrainale poliitilise, majandusliku, sõjalise ja humanitaarabi andmist nii kaua, kui see on vajalik.

«Kutsume teisi riike üles suurendama Ukrainale antavat toetust, et tagada Ukraina võime kaitsta oma iseseisvust ja taastada oma territoriaalne terviklikkus. Toetame president Volodõmõr Zelenskõi 10-punktilist rahuplaani, mille eesmärk on tagada Ukraina ja kogu piirkonna kestev julgeolek. Jätkame koos teiste partneritega jõupingutusi, et toetada Ukraina, sealhulgas ka tema hävitatud taristu taastamist ja ülesehitamist,» ütlesid nad.