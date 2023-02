FOTOD ⟩ Eesti suurkujud said riigi sünnipäeva puhul kaela sinimustvalged sallid

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme (KE) sõnul on tegemist austusavaldusega neile, kes on jätnud sügava jälje meie riigi kultuurilukku või andnud hindamatu panuse meie riigi loomisel. «Riigi suurkujusid tuleb meeles pidada, ning lipuvärvides sall on tänuavaldus kõigile neile, kelle sõnad ja teod jäävad meie riiki saatma igavesti. Kindlasti väärib see traditsioon jätkamist ka tulevikus, et me ei unustaks inimesi, kes on seisnud vankumatult Eestimaa eest,» ütles Haukanõmm.