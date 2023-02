KAITSEVÄE JUHATAJA AASTAPÄEVAKÕNE ⟩ Ukraina kaotus ja kurjuse võit ei ole aktsepteeritav

Meie abi aluseks ei ole olnud kuskilt tulnud poliitiline juhis. Meie abi, olgu sõjaline või mitte, on alguse saanud ikka teadmisest - mida vajatakse. Sellele on järgnenud meie inimeste tahe, ametnike tarkus ja poliitikute julgus aidata. Me oleme käitunud nagu tugev riik ja rahvas. Eelkõige moraalselt tugev.

Samas oleme me suutnud ehk üllatada ka füüsiliselt. Suhteliselt väike kaitsevägi, mida vahel on pilgatudki, on ootamatult demonstreerinud relvi ja vahendeid sellisel hulgal, mida keegi oodata ei osanud. Ma tean, et kaitsevägi suudab üllatada veelgi. Omasid positiivselt ja vastaseid negatiivselt. Seda enam, et aastaga on meie kaitsevägi ainult tugevamaks saanud. Me oleme suurendanud oma laskemoona varusid ja uuendanud relvastust. Suurenenud on Kaitseliidu liikmeskond ehk maakaitse. Täna siin paraadil Kaitseliitu esindavad üksused on komplekteeritud isikkoosseisuga, kes liitusid möödunud aasta jooksul. Me oleme aastaga parandanud liitlaste tugevduste juhtimist Eestis, luues diviisi. Lisaks eFP lahingugrupile, õhuturbemissioonile, NATO staabielemendile ja küberkaitse oivakeskusele, on täna siin täiendavate üksustena USA mitmikraketiheitjad ja jalaväekompanii. Õige pea näeme täiendavaid Prantsuse ja Hispaania üksuseid.