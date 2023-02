Elron paneb Presidendimatka puhul käiku pikemad rongid

Et kõik matkahuvilised saaksid mugavalt rongiga Aegviitu, väljub pühapäeval Tallinnast kell 10.03 tavapärasest pikem presidendimatka rong, kuhu mahub 400 reisijat. Aegviidust tagasi väljub matkalistele mõeldud rong kell 15.51, kus on samuti 400 kohta.

Kümne kilomeetri pikkune Presidendi matkarada viib matkaja Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale. Matk avatakse Aegviidus koos president Alari Karisega kell 11.15, kõikidele matkal osalejatele pakutakse Nelijärve Puhkekeskuses kuuma teed, Jäneda Musta Täku tallis ootab matkajaid soe supp ning taustaks mängib muusika. Jänedalt viivad matkajad tagasi Aegviitu rongi peale eribussid. Päeva juhib Tõnis Milling. Matkal osalemine on tasuta.

