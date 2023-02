Anneli Ammase hea ajakirjanduse preemiat jagavad tänavu Erik Gamzejev ja Erik Kalda

Gamzejev ja Kalda saavad preemia väljaandjate sõnul pärjatud seepärast, et nende juhitud Põhjarannik on koos selle venekeelse sõsarlehega Severnoje Poberežje Eesti üks parimaid maakonnalehti, millel on kindel kodanikupositsioon nii Ida-Virumaa looduse kui ka kodanikkonna ja eestluse asjus.

Preemia väljaandjad juhivad tähelepanu, et Gamzejevi ja Kalda tööl on veel üks laiem mõõde, nimelt Ida-Virumaal eestikeelse ja -meelse ajakirjanduse elushoidmine.

«Tahame eelkõige teha head ajakirjandust, sest Eesti üks suuremaid maakondi väärib seda, et siinsetel inimestel oleks võimalikult hea ülevaade oma kodukandis toimuvast ja nad oskaksid kriitiliselt hinnata ka seda, mida teeb kohalik võim. Minu meelest on meie ajaleht ka üks olulisi Ida-Virumaa identiteedi ja kogukonnatunde kujundajaid. Me naudime seda, mida teeme, sest Ida-Virumaa on nii põnev kant, et suudab ka palju näinud ajakirjanikke ikka ja jälle üllatada,» lisas Kalda.