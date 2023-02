Vabariigi aastapäeva kontsertetenduse lavastaja jälgis oma meistriteost nii lava tagant kui teleekraanilt

Keerd nentis, et vajab veel rahunemisaega enne kui objektiivselt suudab toimunut kirjeldada ja hinnata. Siiski rõõmustas ta selle üle, et kontsert oli kulgenud täpselt nii nagu pidi ning lavale jõudis ühtne tervik. «Muusikaline pool ja lavastuslik pool käivad minu jaoks koos,» kirjeldas Keerd ning lisas, et taotles sümbiootilise terviku tekkimist.