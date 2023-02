Avala naeratusega Marianne, kelle kaaslane pärast paraadi imetlemist kõhtu kinnitama asus, leidis, et kui endal pole võimalik paraadil osaleda, siis tuleks vähemalt üle vaadata, kes meie riiki kaitsevad. «Täiskasvanuelu jooksul olen ikka mõned korrad käinud oma silmaga seda vaatamas, aga kui ilm väga on halb, siis pigem vaatan telekast,» tunnistab ta, olles end talviste olude eest tänavu pikka parkasse peitnud. Emotsioonid olid neiu sõnul ülevad: «Kui meie Ukraina võitlejad mööda sõitsid, siis tuli ikka pisar silma,» selgitas Marianne ja lisas: «Kui eelmisel aastal me ärkasime kell 7 hommikul telefonikõne peale, et sõda on alanud, siis täna sai ärgata veidi rõõmsama tujuga, et äkki saab see sõda varsti läbi,» avaldas ta lootust.