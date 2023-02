Eiki Nestor: lääne suund on ainuvõimalik, kui tahame olla vabad inimesed vabal maal

Nestori hinnangul on peale seistmenda riigikogu kooseisu valimist võetud selge suund läände. «Tegime aastaid kõik selleks, et liituda NATO ja Euroopa Liiduga. Mõnikord tekitas see ka vaidlusi, aga suund oli õige,» kirjeldas Nestor ning lisas, et paraku ei jõudnud seda kõike teha Ukraina.

«Kui [Ukraina] ütles selgelt, et nad tahavad ka läände, tuli suur naaber neile kallale,» sõnas Nestor. Just sellepärast on tema hinnangul oluline, et Eesti suunda ei vahetaks, kuigi on poliitikuid, kes seda teha soovivad. «[Lääne] suund on ainuvõimalik, kui tahame olla vabad inimesed vabal maal.»

Eiki Nestor sõnas, et satub Tallinnasse vaid siis, kui on vaja mõnda tööasja ajada või lapselapsi hoida. Muul ajal veedab ta aega Hiiumal, mida kutsub hellitavalt paradiisisaareks. «Hiiumal on mõnusalt lahked inimesed, kes teevad tööd ja muretsevad samamoodi nagu kogu Eesti.»