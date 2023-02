Ansip: Venemaa juhte saab võrrelda joodikutega

Tänane hommik algas saadiku jaoks koos perega: kõige pisematega käidi hommikul lipuheiskamist vaatamas ning edasi siirduti juba paraadile, kus uudistati HIMARSe. Ansip nentis, et kuigi tänane päev on olnud täis rõõmu, siis on hinges siiski ärevus, sest Eesti naaberriigi Venemaa käitumine on ettearvamatu. «Venemaa juhte võrreldakse ka joodikutega: kui on kained, siis võivad päris arukalt käituda, aga kui on purjus, siis võivad nad päris arutuid asju teha. Tundub, et viimasel ajal on nad kogu aeg purjus,» lausus Ansip.