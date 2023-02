OTSEPILT ⟩ Ukrainat toetav meeleavaldus Vabaduse väljakul

24. veebruaril möödub Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse sõjas, mida Venemaa on pidanud nende vastu juba üheksa aastat.

25. veebruaril kell 14.30 toimub Tallinnas ühtsuse ja tänulikkuse rongkäik. Selle sümboliks saab Ukraina ja Eesti lipu värvides kaitsevõrk, mille koovad Ukraina ja Eesti naised. Kaitsevõrk on meeldetuletus, et Ukraina ühendas riike, et kaitsta tsivilisatsiooni ja tulevikku neonatsismi tumedate imperialistlike jõudude eest.