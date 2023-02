FOTO ⟩ Lasnamäel põles esimese korruse korter

Päästeameti valvepressiesindaja ütles Postimehele, et laupäeval kell 16.14 sai häirekeskus kõne, et Paasiku tänaval tuleb üheksakordse kortermaja esimese korruse aknast suitsu. Päästjate kohale jõudes selgus, et üks trepikoda on suitsu täis ning ühes korteris on tulekahju.



Esialgsetel andmetel ei viibinud korteris tulekahju hetkel kedagi ning kannatanuid ei ole. Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja edasine menetlus, kuid valvepressiesindaja sõnul puudus korteris suitsuandur. Päästjad kustutasid tulekahju ning ventileerisid trepikoda.



Päästeamet tuletab kõigile meelde, et suitsuandur on igal elupinnal kohustuslik.