Teeb Venemaaga koostööd? Riigikokku kandideeriv Aivo Peterson sõitis okupeeritud Donetskisse

Juba varem venemeelse tegevusega silma paistnud ja alles mõned päevad tagasi Moskvast video postitanud Peterson (sünninimega Krõlov) postitas pühapäeval ühismeediasse video Donbasist, alustades oma pöördumist kriitikaga ajakirjanduse suunal. Tema sõnul tuleb ajakirjanduses vaadata probleeme mõlemalt poolt, vastupidisel juhul on tegemist propagandaga. «Olen täna siin, et näidata, mis toimub siinpool rindejoont. Eesti ajakirjanikud on kõik seal Ukraina poole peal. Informatsioon, mida oleme kuulnud kaheksa aasta jooksul, on väga ühekülgne,» väitis ta.



Petersoni sõnul läkski ta Donbassi selleks, et pakkuda oma jälgijatele sõja teist poolt ja teist arusaama, miks on kõik niiviisi läinud, ning selgitada, kas ka eestlastel lasub süü selles, et me pole näinud, mis on toimunud kaheksa aasta jooksul. «Ma olen täna siin sellepärast, et ehk annab meil koos teiega ka sellest sõjast välja minna, et meie ei satuks samale rajale, kuhu sattusid Donbass, Donetsk ja kõik need kohad,» lisas ta.