«Minu jaoks on see vabaduse hind!» Kohalikud räägivad elu võimalikkusest polügooni ja sõjaväebaasi külje all

Kaitseväe keskpolügoon asub küll Kuusalu vallas, kuid selle idapoolne külg piirneb Kadrina vallaga, ja mitmesse sealsesse asulasse kostuvad paugud vahetevahel ära. Väikeste külateede olukord pole just kiita, kuid sellel pole mingit pistmist lähedalasuva polügooniga – ilmataat on oma töö teinud, katnud tee paksu tee lumekihiga ja teehooldajad pole veel hommikuks kohale jõudnud.

«Siin mitte ainult et kuuleb, vaid ka tunneb neid pauke, maja lausa liigub,» räägib Läsna küla elanik Andrus ja lisab, et teda häirib müra vaid siis, kui see kostub õhtul enne magamaminekut. «Ega päris sõda parem poleks, kuskil peab ju harjutama,» leiab ta. Kohaliku sõnul liigub sõjatehnikat tema maja juurest tihti mööda, kuid teede seisukord on tänu sellele isegi parem – ja elektrisüsteem olevat ka paremini korda tehtud.